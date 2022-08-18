وزارة التموين تبدأ صرف 100 جنيه زيادة على البطاقات بعد أسبوعين

تبدأ وزارة التموين تطبيق قواعد صرف زيادة التموين الجديدة والمحددة بقيمة 100 جنيه شهريا لـ9 ملايين و100 ألف أسرة كأكثر الأسر احتياجا لمدة 6 أشهر، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل، في صورة سلع تموينية إضافية تصرف على التموين الشهري لصاحب بطاقة التموين من منفذ البقال التابع له، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة بصرف دعم استثنائي للأسر الأكثر احتياجا من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم.

وزارة التموين تحدد قواعد صرف الزيادة الجديدة

وحددت وزارة التموين القواعد الخاصة بصرف زيادة التموين الجديدة للأسر الذين تم حصر لهم بـ9 ملايين و100 ألف أسرة من بينهم عدد من أصحاب بطاقات التموين وعدد من أصحاب معاشات تكافل وكرامة، كالآتي:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

الفئات المستحقة لصرف 100 جنيه شهريا من التموين

وتشمل الفئات المستحق صرف لها 100 جنيه كدعم استثنائي على التالي:

** كل أسرة يقل معاشها عن 2500 جنيه.

** كل أسرة يقل الدخل الشهري لها عن 2700 جنيه.

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

تفاصيل زيادة التموين الجديدة

وتشمل زيادة التموين المقرر تطبيقها بداية شهر سبتمبر على التالي:

- سلع إضافية بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافة بقيمة 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو ثلاثة لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر لمدة 6 أشهر.