موقع وزارة التموين لـ تسجيل رقم التليفون.. باق أسبوعين على انتهاء المهلة

موقع وزارة التموين لـ تسجيل رقم التليفون، متاح من خلال الرابط الرسمي إمكانية تحديث بطاقة الدعم من خلال إضافة رقم الموبايل، شرط أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المدون اسمه على كارت البطاقة الذكي، إذ يتبقى حتى الآن أسبوعين على مهلة تسجيل الرقم.

موقع وزارة التموين لـ تسجيل رقم التليفون

وبتصفح موقع وزارة التموين لـ تسجيل رقم التليفون من الرابط الرسمي له من هنـــا، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع محملة بخدمة تموينية واحدة وهي خدمة إضافة رقم المحمول على بطاقة التموين والتي تتم على 3 خطوات كالتالي:

1- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ومدون على كارت البطاقة.

2- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات.

3- الضغط على التالي لتظهر رسالة قبول الرقم المحمول إذا كانت الخطوات صحيحة.

رقم الهاتف تحت المراجعة

ويظهر موقع دعم مصر رسالة تنص على أنّ رقم الهاتف تحت المراجعة، وبعد مراجعة سيستم الموقع مع شركة الاتصالات للتأكد من أنّ الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة في الشركة، يظهر الموقع بعد 72 ساعة من تسجيل الرقم رسالة أخرى تفيد بقبول الرقم أو رفضه.

أخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ووفقا للمهلة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، فإنّ يوم 30 أغسطس هو آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، بعد قرار مد المهلة شهرا إضافيا حتى نهاية أغسطس بدلا من نهاية يوليو الماضي.

وكانت وزارة التموين أصدرت تعليمات لأصحاب البطاقات التموينية عبر بونات صرف الخبز منذ شهر مارس الماضي، تفيد بضرورة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة لتحديث بيانات الأفراد أصحاب البطاقات التموينية.