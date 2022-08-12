قيس سعيد يُنهي مهام مستشار بالحكومة.. و350 خرقًا حوثيًا للهدنة في اليمن

شهدت عدة دول، أحداثًا مهمة، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إنهاء الرئيس التونسي، قيس سعيد، مهام مستشارا برئاسة الحكومة، فيما أحبط «الجيش الوطني اليمني»، أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها عناصر مسلحة تابعة للحوثيين في مأرب وتعز، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقالت وسائل إعلام تونسية مساء أمس الخميس، إن رئيس البلاد، قيس سعيد، أصدر أمرا بإنهاء مهام مستشار المصالح المالية برئاسة الحكومة، طارق بالعربي، وفقا لما نشره العدد الأخير من جريدة «الرائد»، الرسمية التونسية.

«صندوق النقد»: ملتزمون بدعم تونس لإصلاح المنظومة الضريبية

وفي وقت سابق، أشار خبير لدى «صندوق النقد الدولي»، باتريك بوتي، خلال لقائه، وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، إلى التزام الصندوق بدعم تونس في إصلاح المنظومة الضريبية، فيما أشارت المسؤولة التونسية، إلى حرص البلاد على مواصلة إصلاح المنظومة ووضع الآليات الكفيلة بتبسيط النظام الضريبي، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي سياق آخر، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في ولاية «بن عروس»، الواقعة شمال البلاد، إنابة للكشف عن ملابسات وفاة أستاذ جامعي عُثر على جثته بأحد طرقات مدينة مرناق بالولاية، يوم الثلاثاء الماضي.

وفي إسبانيا، يواجه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الجالية المسلمة بمدينة «ريوس»، الإسبانية، محمد سعيد البدوي، اتهامات بنشر الأفكار الراديكالية في صفوف المسلمين.

وقالت صحيفة «إل باييس»، إن البدوي، تقدم في وقت سابق، بطلب إلى السلطات للحصول على الجنسية الإسبانية وقد تم رفض طلبه بمبرر نشر أفكار دينية متطرفة وسط الجالية المسلمة، قبل إبلاغه من الشرطة بشروعها في تنفيذ إجراءات ترحيله.

وفي الكويت، أخلت النيابة العامة، سبيل 3 متهمين في قضية «الصندوق الماليزي» بكفالة 50 ألف دينار «الدينار الكويتي=62.51 جنيها مصريا»، لكل منهم، فيما توقعت مصادر مطلعة في تصريح لصحيفة «الراي»، الكويتية إحالة القضية إلى المحكمة الأسبوع المقبل.

وفي اليمن، أعلنت «واشنطن»، أن مبعوثها الخاص إلى البلاد، تيم ليندركينج، سيجري جولة بالإمارات وسلطنة عمان والسعودية لترسيخ وقف إطلاق النار، كما سيدعو إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن.

واشنطن: قدمنا مساعدات إنسانية لليمن بمليار دولار هذا العام

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن ليندركينج، بدأ جولة إقليمية، أمس الخميس، وسعى خلالها إلى تمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وأمام حل شامل ومستدام للنزاع في اليمن.

وأعلنت الوزارة الأمريكية، أن بلادها قدمت هذا العام مساعدات إنسانية لليمن بمليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي آي» اللبنانية.

وفي 2 أغسطس الجاري، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، تمديد الهدنة السارية في اليمن شهرين إضافيين على أمل تكثيف مفاوضات التوصل إلى السلام، فيما أحبط «الجيش الوطني اليمني»، خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها عناصر مسلحة تابعة للحوثيين في مأرب وتعز.

«الجيش الوطني اليمني» يحبط أكثر من 5 محاولات تسلل نفذها الحوثيين

ميدانيا، قتل 4 وأصيب 25 آخرين من جنود «الجيش الوطني اليمني»، في 351 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال الـ 72 ساعة الماضية، وأوضح «المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني»، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن الخروقات وقعت في جبهات: «الحديدة-مأرب-تعز-الضالع-أبين-حجة-الجوف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأحبط «الجيش الوطني اليمني»، خلال الأيام الـ 3 الماضية أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها عناصر مسلحة تابعة للحوثيين في مأرب وتعز.

وفي الصومال، قتل 3 أشخاص بينهم امرأة، ونقل 34 آخرين إلى المستشفى جراء إطلاق الشرطة أعيرة نارية على محتجين مناهضين للحكومة، في منطقة «أرض الصومال» الانفصالية.

وكان مئات الأشخاص نزلوا إلى شوارع العاصمة «هرجيسا» ومدينتي بوراو وإيريجافو، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإبقاء على موعد الانتخابات في 13 نوفمبر المقبل، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

وجاء تحرك المتظاهرون، بعد فشل المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي تتهم السلطات بالسعي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن عضو في حزب أرض الصومال الوطني، أكبر أحزاب المعارضة «واداني»، قوله إن العديد من الأشخاص قتلوا بينهم أحد الحراس الأمنيين لزعيم الحزب عبد الرحمن محمد عبد الله.