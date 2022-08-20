القاهرة تعلن بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلنت محافظة القاهرة بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في كافة محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة، وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، استعداداً لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، تحت اشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة.

إعلان قائمة المشروعات 15 سبتمبر

وسيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من غد الأحد 21 أغسطس الجاري، وحتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط http://www.sgg.eg وسيقوم منسق المحافظة، ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة، للتسهيل على المواطن العادى للدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة في 15 سبتمبر، بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

وأهاب محافظ القاهرة بالجميع سرعة المشاركة في المبادرة، وسرعة التسجيل من خلال الموقع، مشيراً إلى أن المبادرة تأتى تأكيداً على جدية التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محلياً ودولياً.

6 مجالات لمبادرة المشروعات الخضراء

وأوضح محافظ القاهرة أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5 فئات رئيسية، وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي، والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ترشيح عدد من المشروعات الخضراء والذكية في إطار المبادرة، وتقوم لجنة فنية بمراجعة وتصنيف المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية لربطها بجهات التمويل ضمن المبادرة الوطنية، مع تشكيل لجنة من المحافظة والوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح محافظ القاهرة أن المنافسة ستتم بين المحافظات لاختيار 18 مشروعاً، بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير متعددة، أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية، تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة.