وزارة الشباب: أطلقنا مبادرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن «الرجولة»

قالت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة «تصحيح المفاهيم المغلوطة للرجولة» هي إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن «الرجولة».

جمال: المبادرة تعتمد على تكافؤ الفرص

وأضافت «جمال»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه نهي عبدالعزيز وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة تعتمد في أساسها على تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، إذ أن الوزارة تهتم بالظواهر المجتمعية المختلفة، مثل «ظاهرة القتل اللي حصلت الفترة الأخيرة أعقبها توجيه الوزير للعاملين بالوزارة العمل على تلك الظواهر لحلها، وضمان عدم تكرارها».

جمال: دربنا 35 مدربًا بالمدينة الشبابية بالغردقة

وأوضحت أن المبادرة بدأت بالفعل، وكان أول معسكر للملتحقين بها في الفترة ما بين 6 يوليو وحتى 3 أغسطس الماضي، وتم خلال المعسكر تدريب 35 مدربًا داخل المعسكر بالمدينة الشبابية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على كيفية توصيل الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تعميمه على كافة الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن الوزارة تسعى إلى إيصال فكرة المبادرة إلى مختلف شباب الجمهورية من خلال المدربين الذين التحقوا بالمعسكر التدريبي، معقبة: «دربنا المدربين، وبعد كده وبداية من يوم 28 من الشهر الجاري سيتم تنفيذ معسكرات للشباب المستفيدين بواقع 10 محافظات».