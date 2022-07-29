الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.. الرابط والخطوات

يرغب العديد من المواطنين في التعرف عما إذا كانت هناك مخالفات مرورية على مركباتهم أم لا، وفي حالة وجود مخالفات بالفعل يرغبون في معرفة تفاصيلها، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته النيابة العامة، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل وكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، والتي يمكن معرفتها من أي مكان دون التقيد بالذهاب إلى وحدات المرور والوقوف في طوابير طويلة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ويستطيع كل المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ومن أجل التعرف والاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة يجب اتباع بعض الخطوات القليلة والسهلة، وهي كالتالي:

1 - يجب في الخطوة الأولى الدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور، ويمكن لأي شخص الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - يظهر أمامك العديد من الخدمات المرورية التي يقدمها الموقع إلى الزوار، والتي يأتي من أبرزها الاستعلام عن المخالفات، ودفع الغرامات أو المخالفات، والتصالح الفوري، وتقديم تظلمات، بالإضافة إلى خدمة لمتابعة الطلبات.

3 - يجب الضغط على أيقونة «الاستعلامات».

4 - تظهر صفحة جديدة ويتم اختيار من بين مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة.

5 - ويتم اختيار اختيار أيقونة «مخالفات رخص المركبات» والضغط عليها.

6 - تظهر صفحة جديدة ويتم الاختيار ما بين هل اللوحة أرقام وحروف أم أرقام فقط.

7 - كتابة كل بيانات الرخصة المطلوب.

8 - في النهاية، يجب الضغط على أيقونة باسم «إجمالي المخالفات»، وعلى الفور سوف تظهر قيمة المخالفات المرورية التي تم توقيعها على الرخصة.

خدمات أخرى يقدمها موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2022

وبعد معرفة أصحاب المركبات للمخالفات المرورية الموقعة عليهم، يمكنهم أيضا الاستفادة من العديد الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة، والتي يأتي من أبرزها أنه يمكن دفع قيمة الغرامات والمخالفات الموقعة على الرخصة، أو تقديم تظلمات على المخالفات المتاح فيها تقديم تظلم.