«غالي» ينتظر التكريم بعد عودته من بلغاريا.. فاز في بطولة العالم للمصارعة

فارس محمد غالي، بطل المصارعة الرومانية، عاد أمس الأربعاء، إلى الأراضي المصرية، قادماً من جمهورية بلغاريا، وذلك بعد فوزه بالمركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، التي أُقيمت في بلغاريا، خلال الفترة من 13 حتى 22 أغسطس.

ومن المنتظر، أن يُكرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، «غالي» خلال الأيام المقبلة، بعد فوزه بالمركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية، كما يُكرّم أيضاً مدربيه وهم: ياسر عبد الرحمن صقر، ومحمد غالي، وأبو غنام حسن الرحماني، وأدهم نور الدين، الذين حققوا التفوق والنجاح في جميع البطولات المحلية والعالمية.

«غالي» يستقبل تهاني الفوز بالمركز الخامس

وأكد «غالي» لـ«الوطن»، أنه تلقى اتصالات هاتفية من الدكتور محمود السيد، السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة والمشرف الفني بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي، مخطط الأحمال بمشروع المصارعة، لتهنئته بفوزه بالمركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، معرباً عن سعادته بالفرحة التي لمسها في عيون كل محبيه وأهله في مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

كان لاعب مركز شباب بيلا فارس محمد غالي، سجل إنجازاً تاريخياً بحصوله على المركز الخامس وزن 82 كيلو، في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، التي أُقيمت في بلغاريا، بعد خوضه مباريات صعبة أمام أبطال العالم في اللعبة، بعد انضمامه لصفوف منتخب مصر للمصارعة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يهنئ «غالي» ويعد بتكريمه

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، اللاعب، مؤكداً أنه سيتم تكريمه على ما حققه من إنجاز متميز، موجهاً الشكر لأُسرة اللاعب والمدربين ولمجلس إدارة مركز شباب بيلا والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة.

وكانت بعثة المنتخب المصري للمصارعة الرومانية قد توجهت إلى بلغاريا، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى أُقيمت فى الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الجاري، وضمت قائمة منتخب الرومانية كل من عبد الله محمد، وعبد الرحمن أحمد، وعماد محمد، وعمر عصام، وفارس محمد غالى، وكريم عادل، وفكرى محمد.

كما ضمت قائمة منتخب مصر للمصارعة النسائية كلاً من: شيماء بركات، ومنة الله أحمد، بينما يُشارك منتخب المصارعة الحرة بـكل من شهاب الدين إمام، ويحيى محمد صلاح، وسعيد إبراهيم، ومحمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة، مدرب المنتخب.