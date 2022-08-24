طب كفر الشيخ تفقد 3 طلاب خلال أقل من شهر.. ووصلات مياه صدقة جارية

خلال أقل من شهر، فقدت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ 3 من طلابها المشهود لهم بالتفوق والاجتهاد وحُسن الخُلق، وذلك بعد وفاة طالبين نتيجة حادث غرق، وطالبة بعد معاناتها مع مرض السرطان.

وفاة طالب في حادث غرق

حالة الوفاة الأولى كانت لشاب يُدعى «محمود الطنطاوي»، 20 سنة، طالب بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، الذي لقى مصرعه غرقاً، أثناء قضاء إجازة الصيف مع أسرته، بأحد الشواطئ الخاصة، وشُيعت جنازته بمسقط رأسه في مدينة قلين، بمحافظة كفر الشيخ.

السرطان يُنهي حياة طالبة

أما الحالة الثانية فكانت لفتاة تُدعى «مي عادل عمارة»، 22 سنة، طالبة بكلية الطب البشري بكفر الشيخ، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وشُيعت جنازتها في مسقط رأسها بقرية «المنشأة الصغرى»، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ.

بعد غيبوبة شهر.. رحيل «أحمد يوسف»

وكانت الحالة الثالثة للشاب «أحمد يوسف»، 23 سنة، طالب بكلية الطب البشري، الذي توفى بعد دخوله في غيبوبة مستمرة لأكثر من شهر، بعد تعرضه لحادث غرق في الساحل الشمالي، حيث كان يُعالج في أحد المستشفيات الخاصة، ولكنه لم يستجب للعلاج، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأحد الماضي، وشُيعت جنازته بمسقط رأسه في مدينة كفر الشيخ.

حالة من الحُزن بكلية طب كفر الشيخ

في سياق مُتصل، خيَّمت حالة من الحُزن الشديد على أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري بكفر الشيخ، وعلى زملاء وأصدقاء الطلاب الثلاثة، الذين فقدتهم كلية الطب في أقل من شهر، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد «محمد علاء»، الطالب بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، وأحد زملاء الطلاب الثلاثة، لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً جمع تبرعات لعمل صدقات جارية على أرواح زملائه، عبارة عن وصلات مياه لبعض المنازل الفقيرة في القرى والنجوع، لافتاً إلى أن وصلة المياه الواحدة تبلغ تكلفتها حوالي 5 آلاف جنيه، ويجري جمع المبالغ اللازمة لعمل عدد من الوصلات.

ونعت إدارة كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، ببالغ الحُزن والأسى الطلاب الثلاثة: «محمود الطنطاوي»، و«مي عادل عمارة»، و«أحمد يوسف»، متقدمين بخالص التعازي والمواساة إلى أُسر الطلاب.