رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين تعتذر من جديد بسبب صور غير لائقة

أزمة جديدة لاحقت ‎رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، بعد الجدل حول مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تشرب وترقص، خلال حفلة خاصة، وزعمت تقارير غير مؤكدة حينها أن المخدرات ربما تكون حاضرة، إلاّ أنّ اختبار المخدرات الذي خضعت له ‎رئيسة وزراء فنلندا جاء سلبيا، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

اعتذار ‎رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين

وعادت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، لتعتذر مرّة أخرى عن الصورة التي ظهرت لأول مرة على حساب «تيك توك» للعارضة والمؤثرة سابينا سركا، وتظهر فيها رفقة امرأة أخرى، داخل مقر الإقامة الرسمي رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين في وضعية غير لائقة، بينما ظهرت في الصور علامة «فنلندا»، وقالت «مارين» معلقة على الصور غير اللائقة التي انتشرت: «أعتقد أن الصورة غير مناسبة، أعتذر عنها»، مضيفة: «مثل هذه الصورة ما كان يجب أن يتم التقاطها»، مشيرةً إلى أنّه بخلاف ذلك لم يحدث شيء غير عادي في الحفلة التي أقيمت في مقر إقامتها.

وفي وقت سابق وعقب انتشار مقطع الفيديو الصاخب، وعندما سُئلت «مارين»، عما إذا كانت ستغير أي شيء في سلوكها، قالت إنها لم ترَ شخصيًا أي شيء خطأ، مضيفة: «لأننا نحن السياسيين نمتلك أيضًا وقت فراغ، نقضيه مع أصدقائنا، والأمر متروك للناخبين في الانتخابات لتقييم ما إذا كانت مناسبة من وجهة نظرهم، وما يفكرون فيه».

التمتع بحياة خاصة

وأصرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين على أنها تعمل بجد كرئيسة لوزراء فنلندا، لكن يجب أن تتمتع أيضًا بحياة خاصة، بعد أن أثارت صورة وصفت بأنها غير لائقة التقطت في منزلها انتقادات متجددة لحفلتها.

وأضافت السيدة البالغة من العمر 36 عامًا، أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها في عام 2019: «لا يفوتني يوم عمل واحد. أريد أن أصدق أن الناس سينظرون إلى ما نقوم به في العمل بدلًا من ما نفعله في أوقات فراغنا».