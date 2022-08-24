مريم الهضيبي: «أواجه شقيقتي التوأم في البطولات العالمية والماتش بيكون شرس»

قالت مريم الهضيبي، بطلة تنس الطاولة، إنها حصلت على المركز السادس في تنس الطاولة على مستوى القارات، ثم بطولة إفريقيا وبطولة العرب ودورة الألعاب الإفريقية مع منتخب مصر، وكذلك دورة ألعاب البحر المتوسط، موضحة أنها جرى اختيارها احتياطيًا في أولمبياد الشباب، ولكن حزنت لعدم السفر، وحصلت على المركز الأول بعدها في البطولة الإفريقية، معتبرة ذلك تعويضًا لها عن عدم المشاركة في أولمبياد الشباب.

اللعب ضد الأخت في البطولات العالمية

وأضافت «الهضيبي» خلال استضافتها في برنامج «بداية وهدف»، مساء اليوم الأربعاء، على صفحة تنسيقة شباب الأحزاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتقدمه النائبة البرلمانية هادية حسني، أنها تتدرب مع شقيقتها التوأم مروة الهضيبي، ولا تراها منافستها إلا عند اللعب في البطولة، متابعة: «من أول مرة لعبت ضد أختي التوأم بنلعب جد والماتش بيبقى شرس مش بنفوته».

البطلة: أرغب في زيادة المعسكرات

وأشارت بطلة تنس الطاولة، إلى أنه لا يوجد راعي لهما وهذا يمثل صعوبة لهما، لافتة إلى أنهما لعبتا في النادي الأهلي عدة سنوات ولكن حاليا حدث انتقال إلى نادي بتروجيت بسبب كثرة النجوم في فرقة الأهلي، مواصلة: «لاعب تنس الطاولة محتاج ياخد دورات تدريبية أكثر ومعسكرات عشان مستواه يعلى أكتر، وأنا مسافرة بطولة إفريقيا يوم 1 سبتمبر وبعديها بطولة العالم، ونفسي أخد الدوري مع نادي بتروجيت وأتأهل لأولمبياد باريس وأنا حاليا تصنيفي الدولي 47».