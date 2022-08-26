مُنقذ طفل حريق المقطم تحول لبطل شعبي: لم أشعر بنفسي وقت الحادث

شاب بسيط الملامح والطباع ترك منزله بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، للعمل بأحد الكافيهات بمنطقة المقطم بالقاهرة، تحول إلى بطل شعبي في لحظات وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تدخل لإنقاذ طفل من الموت في حريق داخل شقة بعمارة سكنية مجاورة لمحل عمله.

مُنقذ طفل حريق المقطم يروي تفاصيل الواقعة

وقال محمود ماهر صاحب الـ27 عامًا، مُنقذ طفل حريق المقطم، إنه كان نائما في مكان قريب من الكافيه الذي يعمل فيه بالمقطم، وعندما سمع أصوات استغاثات وخرج، شاهد حريقًا في شقة بالطابق السادس في عمارة سكنية مجاورة، موضحا أن البعض ردد أن الشقة المحترقة بداخلها طفل.

يحكي "ماهر"، أنه على الرغم من أن مدخل العمارة من شارع آخر يبعُد نحو 600 متر، إلا أنه لم يشعر بنفسه هو وشقيقه "بلال" إلا وهما أمام مدخل العمارة في ثواني معدودة وصعدا إلى السطح بعدما فشلت محاولتهما في دخول الشقة: "قدرت أفتح باب السطح الحديدي بمساعدة شقيقي وأحد المواطنين، ونزلت من أعلى السطح إلى الشقة والتقطت الطفل، وأحمد الله أنه خرج سليمًا معافى، وغادرت المكان في هدوء وما هي إلا لحظات وفوجئت باتصالات هاتفية وناس بتقولي أنت بطل".

مُنفذ طفل المقطم: فقدت نقود عملي في مكان الحريق

وتابع: "للأسف فقدت محفظتي بكل ما فيها في الحريق، ثم عادت لي بدون ما بداخلها من نقود، ولا نستطيع إلا أن نحمد الله، وعلى النقيض عثر شقيقي بلال على 3 هواتف في الشقة التي حدث بها الحريق وقمنا بتسليمها".