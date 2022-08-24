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توقيع الكشف الطبي علي 641 مريض عيون بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
09:33 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
كشف عيون

كشف عيون

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، توقيع الكشف الطبي على 641 مريض عيون بمستشفى الرمد، اليوم الأربعاء، وذلك بمتابعة وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

إجراء عمليات جراحية صغرى

وذكرت المديرية في بيان لها، إنه تم إجراء فحص لعيون المرضي، وعمل نظارات طبية للبعض، مع مراجعة مقاس النظارة ومطابقته مع اللقطة الخاصة بمقاس النظارة، كما تم إجراء عمليات صغرى، خاصة بالعيادة الخارجية لعمل الكيس الدهني وإزالة الشعر والحبيبات الخاصة بالجفون وغيرها.

جاء ذلك، بمتابعة الدكتور وليد ناصف، مدير عام مستشفى الرمد بكفر الشيخ، والدكتورة آلاء لطفي، نائب مدير مستشفى الرمد.

جدير بالذكرأن مستشفى الرمد بكفر الشيخ يقع بنهاية شارع الجمهورية بعاصمة المحافظة، وهو ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية التي تُقدم خدماتها للمواطنين، وتُعالج كل ما له علاقة بالعيون بجانب جراحاتها المتخصصة.

اعتماد وحدات صحية ريفية بكفر الشيخ

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية عن اعتماد لجنة منظمة الصحة العالمية لوحدة طب الأسرة بشابة، التابعة لإدارة دسوق الصحية، ووحدة طب الأسرة بالبكاتوش، التابعة لإدارة قلين الصحية، ووحدة طب الأسرة ببطيطة، التابعة لإدارة كفر الشيخ، لتقييم منظومة الشكاوي والمقترحات ولجان معايير الجودة ومنظومة تقييم الاحتياجات، استعداداً للتأمين الصحي الشامل.

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