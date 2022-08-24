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الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة كفر الشيخ 2022-2023

كتب:

مصطفى عنز
02:03 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الحالي 2022 - 2023، على مؤشر البحث جوجل عن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة كفر الشيخ، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة كفر الشيخ

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة كفر الشيخ 2022 - 2023 وهي كالتالي:  

1- أصل شهادة الثانوية العامة +2 صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر +2 صورة منها.

3- بطاقة الترشيح (عدد 3 صورة منها) (تُطبع من علي موقع التنسيق).

4- عدد 8 صورة شخصية 4×6 حديثة مطبوع عليها الاسم والرقم القومي من الاستديو.

5- أصل بطاقة الرقم القومي للطالب + عدد 5 صورة منها + عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدون عليها رقم تليفون ولي الأمر.

6- طباعة النماذج التالية (استمارة الكشف الطبي - بطاقة تعارف - نموذجين خاص بالتجنيد وخاص بالتربية العسكرية وذلك للطلاب الذكور فقط) وملئ بياناتها لتقديمها مع الملف. 

7- يُضاف للطلاب الذكور نموذج 2 جند و6 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

دفع المصروفات الخاصة بالكلية إلكترونيًا

8- يتم دفع المصروفات الخاصة بالكلية إلكترونيًا من خلال منظومه الدفع الإلكتروني علي الرابط التالي https://payments.kfs.edu.eg/

9- إحضار إيصال الدفع + عدد 2 صورة منه.

ومن المقرر أن يتم قبول ملفات الطلاب الجُدد الملتحقين بكلية جامعة كفر الشيخ العام 2022 - 2023 فور وصول أسماء المرشحين من مكتب التنسيق والتي سيتم إعلانها بالموعد المحدد لتقديم الملف.

 

 

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بقلم مصطفى عنز