مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء اللعب في كفر الشيخ

لقي طفل مقيم بقرية كفر العرب في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء اللهو في منزل أسرته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ «دسوق وفوه ومطوبس»، بلاغا بورود إشارة من نقطة مستشفى دسوق العام، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، نتيجة صعق كهربائي بمنزل أهليته.

الطفل كان يلعب في الكهرباء

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وسؤال أهل الطفل، أكدوا بأنه يدعى «ي. و. أ.»، 4 سنوات، كان يلهو داخل منزل أسرته بقرية كفر العرب بمركز دسوق، حيث وضع يده داخل أحد الأماكن الموجود بها كهرباء دون وعي منه بخطورة ذلك، ليتعرض لصعق كهربائي، لتقوم أسرته بنقله على الفور إلى مستشفى دسوق العام، ليتوفى الطفل قبل وصوله إلى المستشفى.

تحقيق ونقل الطفل للمشرحة

بتوقيع أطباء مستشفي دسوق العام، الكشف الطبي علي الطفل تبين وفاته، ليُجرى إخطار الجهات الأمنية بذلك، وتحرر محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وجار العرض على جهات التحقيق بدسوق، فيما تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.