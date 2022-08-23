رفع 1870 طن مخلفات في حملة نظافة مكبرة بمراكز ومدن كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.

1870 طنًا إجمالي المخلفات التي جرى رفعها

وقال المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جملة المخلفات التي تم رفعها بلغت نحو 1870 طنًا في 14 مركزًا ومدينة، منها بـ«كفر الشيخ 256 طنًا، وبرج البرلس51 طنًا، وسيدي سالم 156 طنًا، وسيدي غازي 44 طنًا، وبلطيم 118 طنًا، والرياض 112 طنًا، والحامول 162 طنًا، ومصيف بلطيم 40 طنًا، وقلين 121 طنًا، وبيلا 176 طنًا، ودسوق 244 طنًا، وفوه 201 طن، ومطوبس 161 طنًا، ومسير 27 طنًا»، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنًاين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تحرير محاضر فورية للمخالفين

ووجه «نور الدين»، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.