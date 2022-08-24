وكيل معهد بحوث المحاصيل: مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان الأرز

قال الدكتور مجاهد عمار، أستاذ الأرز ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن مصر الأولى عالميا منذ 10 سنوات في إنتاجية الأرز، من حيث المساحة المنزرعة، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل موسم حصاد الأرز منذ منتصف أغسطس للزراعات المبكرة.

عمار: أصناف الأرز المنزرعة في مصر قصيرة العمر

أضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كل أصناف الأرز التي يجر زراعتها في مصر، أصبحت قصيرة العمر، وتمكث في الأرض ما بين 118 لـ135 يوم كحد أقصي.

عمار: توريد الأرز لوزارة التموين حتى شهر ديسمبر

واستطرد: «المزارعين اللي يزرعوا بدري في أول 4 بيتم الحصاد في نص أغسطس، ويستمر الحصاد حتى نهاية سبتمبر، ومبقاش عندنا لاأصناف القديمة اللي تقعد لحد أخر نوفمبر، ومعظم الحصاد بيتم خلال سبتمبر وأكتوبر، وبعد كده ميبقاش فيه زراعات للأرز، والتوريد مفتوح لنهاية ديسمبر».

وأوضح أن الأسعار التي أعلنت عنها وزارة التموين والخاصة بتوريد أطنان الأرز هي أسعار معقوله بالنسبة للأرز، حيث أنه وخلال العام الماضي من نفس التوقيت كانت الأسعار متدنية للغاية، ووصلت لـ 4 الآلاف جنيه للطن، ولكن حاليا فقد وصل سعر توريد الأرز لـ6600 أو 6850 للأرز العريض.

وتابع: «المتوسط العام لإنتاجية الفدان من الأرز بلغ حوالي 4 أطنان في الموسم، والأرز محصول استصلاحي ونستخدمه لحماية منطقة الدلتا من التسرب الملحي، وبنضخ فيه كميات مياه عالية نسبيا، وبنزرعه في الحزام الشمالي للدلتا».