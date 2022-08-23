قرار وزاري بتنظيم تداول شعير الأرز المحلي لموسم الحصاد 2022

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا برقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على أرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم التوريد سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري، حتى 15 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية باللجنة العليا للأرز التي ضمت أعضاءً من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز.

150 نقطة لاستقبال أرز الشعير

وأكد الوزير تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد لهذا العام داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي «كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة».

وأشار إلى إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من السلعة الاستراتيجية.

6850 جنيه لطن الأرز عريض الحبة

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 جنيه للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وحال الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار إلى توجيه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وكل نقطة استلام تضم لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

توريد 1.5 مليون فدان أرز لهيئة السلع التموينية

من جهة أخرى، أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن اجمالي المساحة المزروعة بأرز الشعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان بإجمالي انتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف توريده 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.