بعد تسجيل أعلى درجة حرارة.. اعرف موعد انكسار الموجة الحارة

موجة من الطقس شديدة الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة شهدتها كافة الأنحاء اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجاري، إذ سجلت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في القاهرة، ما جعل المواطنون يتساءلون عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسين حالة الطقس.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إنه من المتوقع غدا انكسار موجة حدة ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن تم تسجيل أعلى درجة حرارة في صيف 2022 اليوم الأربعاء، إذ وصلت درجة الحرارة في القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

موعد تحسن حالة الطقس الأيام المقبلة

وأضافت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة غدا على شمال البلاد وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وخلال يومي الجمعة والسبت تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية، ويستمر ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبداية من الغد سيكون هناك نشاط في حركة الرياح من بعد فترات الظهيرة، ما يعطي الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة نسبيا وتحسن حالة الطقس، وبداية من الغد سنعود للمعدلات الطبيعية المعتاد عليها في مثل هذا الوقت من كل عام، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، ولكنها تكون خفيفة غير مؤثرة على النشاط اليومي.

موعد بداية فصل الخريف

وعن بداية فصل الخريف، والذي يبدأ بعد انتهاء فصل الصيف يوم 21 سبتمبر المقبل، أوضحت غانم أنه مع بداية النصف الثاني من الشهر تبدأ درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الانخفاض تدريجيا، ثم تبدأ التوزيعات الضغطية تختلف عن التوزيعات الخاصة بفصل الصيف، ودائما ما يتسم النصف الأول من فصل الخريف بنفس سمات فصل الصيف، مثل ارتفاع درجات الحرارة واعتدالها، ولكن نسبة الرطوبة تتأثر كثيرا بفصل الصيف.

ومع بداية النصف الثاني من فصل الخريف، يبدأ الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لأنه يأخذ من بعض سمات فصل الشتاء، كما أنه يشهد سقوط أمطار غزيرة ودسمة على بعض المناطق المختلفة.