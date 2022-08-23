حالة الطقس غدا الأربعاء 24-8-2022 على مصر.. شديد الحرارة والرطوبة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء على أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا، وذلك على كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأكدت الأرصاد، في بيان لها، على استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية، فضلا عن استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، كما يسود طقس غائم بشكل جزئي خلال ساعات النهار.

حالة البحرين غدًا

وعن حالة البحرين، فارتفاع الموع في البحر المتوسط خفيف لمعتدل يتراوح من 1لـ 1:75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية لشمالية شرقية، أما البحر الأحمر فمعتدل ويتراوح الموج من 1.5: 2.5 متر واخيرا اتجاة الرياح شمالية غربية لشمالية شرقية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 37- 26

الإسكندرية 33- 25

وادي النطرون 37- 25

طنطا 36- 25

شبين الكوم 37- 25

دمنهور 35- 24

بلطيم 33- 24

مطروح 31- 23

السلوم 31- 23

سيوة 38- 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 37- 25

المنصورة 37- 26

الإسماعيلية 38- 24

السويس 38- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 39- 27

نخل 36- 20

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 34- 19

الطور 38- 26

شرم الشيخ 41- 30

الغردقة 40- 29

مرسى علم 40- 29

الفيوم 39- 26

بني سويف 39- 26

المنيا 40- 25

أسيوط 42- 28

سوهاج 41- 27

قنا 42- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 29

إدفو 43- 29

أبو سمبل 42- 29

الوادي الجديد 43- 25

شلاتين 40- 28

أبو رماد 39- 28

حلايب 36- 27

رأس حدربة 35- 27