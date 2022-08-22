حالة الطقس غدا الثلاثاء 23-8-2022 على مصر.. شديد الحرارة نهارا مع رطوبة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس مائلاً للحرارة رطبًا ليلاً على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد غدًا الثلاثاء، فإن الرياح تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كالآتي:

القاهرة 37- 26 درجة.

الإسكندرية 33- 25 درجة.

وادي النطرون 37- 25 درجة.

طنطا 36- 25

شبين الكوم 37- 24

دمنهور 35- 24

بلطيم 33- 25

مطروح 33- 24

السلوم 34- 22

سيوة 39- 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 37- 25

المنصورة 37- 26

الإسماعيلية 38- 24

السويس 37- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 39- 26

نخل 37- 19

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 33- 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 39- 28

مرسى علم 40- 29

الفيوم 38- 25

بني سويف 38- 25

المنيا 39- 25

أسيوط 41- 26

سوهاج 39- 27

قنا 41- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 29

إدفو 42- 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 43- 25

شلاتين 39- 27

أبو رماد 38- 27

حلايب 35- 28

رأس حدربة 34- 27