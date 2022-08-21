حالة الطقس غدا الاثنين 22-8-2022 على مصر.. طقس غائم على السواحل

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعاتها بخصوص حالة الطقس غدًا الإثنين على أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا، وذلك على كلاً من شمال وجنوب الصعيد، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية، مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، كما يسود طقس غائم بشكل جزئي خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار وجود ارتفاع فى نسب ارتفاع الرطوبة، وهذا يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية خلال ساعات الصباح والمساء، كما يسود طقس مائل للحرارة ورطب على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالآتي:-

القاهرة 36- 25

الإسكندرية 33- 26

وادي النطرون 36- 25

طنطا 35- 25

شبين الكوم 36- 24

دمنهور 34- 24

بلطيم 32- 25

مطروح 31- 24

السلوم 32- 21

سيوة 39- 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 36- 25

المنصورة 36- 26

الإسماعيلية 37- 24

السويس 36- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 37- 26

نخل 37- 19

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 32- 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38- 28

مرسى علم 38- 29

الفيوم 38- 25

بني سويف 38- 25

المنيا 39- 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39- 27

قنا 41- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 42- 29

إدفو 42- 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42- 25

شلاتين 39- 27

أبو رماد 38- 27

حلايب 36- 28

رأس حدربة 35- 27