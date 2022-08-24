حالة الطقس غدا الخميس 25-8-2022 على مصر.. رطوبة وشبورة وأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن توقعات حالة الطقس غدا الخميس الموافق 25 أغسطس، على أنحاء الجمهورية كافة، موضحة أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلًا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيانها بشأن طقس الغد، أنّه سيتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط الأمطار على الوجه البحري بنسبة 30%، والسواحل الشمالية الغربية، مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء.

حالة البحرين غدًا

وعن حالة البحرين، فارتفاع الموج في البحر المتوسط خفيف لمعتدل يتراوح معدل ارتفاع الموج في البحر المتوسط من 1 لـ1٫5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فمعتدل ويتراوح الموج من 1: 1.75 متر وأخيرًا اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة 35 26

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 40 28

أبورماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27