رئيس «طيبة الجديدة»: تنفيذ 6912 وحدة سكنية بالمدينة خلال 8 سنوات

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز طيبة الجديدة، إن المدينة إحدى مدن الجيل الثالث، وتقام على مساحة 9.5 ألف فدان، وبها وحدات خاصة بالإسكان الاجتماعي وصل عددها لـ6912 وحدة سكنية، وتم إنشاؤها عام 2000.

وأضاف «عبدالرشيد»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ عام 2000 وحتى 2014 جرى تنفيذ 2300 وحدة سكنية، ومنذ 2014 وحتى تاريخه جرى تنفيذ 6912 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي.

76 مبنى خدميا على مستوى المدينة

واستطرد: «تم تنفيذ 76 مبنى خدميا متنوعا ما بين مدارس وحضانات ومراكز شرطية وإطفاء ومكاتب بريدية وإسعاف ووحدات صحية، والكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن من محافظة الأقصر للانتقال من وإلى المدينة جرى توفيرها له».

55 ألف نسمة يعيشون بالمدينة

وأوضح أن المدينة تستوعب 700 ألف نسمة في حين أن عدد مواطني محافظة الأقصر 1.5 مليون مواطن، ما يعني استيعاب المدينة لنصف عدد السكان على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك 55 ألف نسمة يقطنون حاليا في المدينة، كما جرى تخصيص 6912 وحدة أخرى.

وتابع: «المدينة فيها 5 جامعات بينهم 3 خاصة، ويجري افتتاح جامعة تكنولوجية خلال العام الدراسي الجديد».