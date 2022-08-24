الأرصاد: سنشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة لمدة أسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر أغسطس دائمًا ما يحضر ومعه ارتفاعات ملحوظة في نسب الرطوبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، معقبًا: «ده شىء طبيعي دايمًا بنشوفه، وفصل الصيف العام الجاري أقل حدة من العام الماضي».

شاهين: سنشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الارتفاع في درجات الحرارة الذي حدث، اليوم، كان ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ولمدة أسبوع على الأقل سنشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة قد تصل لـ3 درجات مئوية.

شاهين: منقدرش نقيس درجة الحرارة أثناء تعرضنا للشمس

واستطرد: «التعرض للشمس ليه ظروف خاصة، ومنقدرش نقيس درجة الحرارة أثناء تعرضنا للشمس، ودايمًا بنحذر من عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وكانت درجة الحرارة في الظل 40 درجة، وغدا ستكون ما بين 37 لـ38 درجة».

وأوضح أنه من المتوقع أن تتوالى درجات الحرارة في الاعتدال والانخفاض خلال الأسبوع الجاري، وستصل درجة الحرارة في القاهرة لـ34 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع الرطوبة والتي ستظل موجودة ولن تنقضي إلا بانقضاء فصل الصيف.

وتابع: «ارتفاع نسب الرطوبة عادة بنشهده بشكل ملحوظ في شهر 8 كل سنة، وبالنسبة للظواهر الجوية فمفيش ظواهر مختلفة عن اللي فات، وفيه تغيرات مناخية، ولكن لم نعانى منها حتى الآن على مستوى الجمهورية، أما باقي دول العالم فقد تأثرت بشكل كبير من الفيضانات والجفاف ببعض الدول، ووصلت درجات الحرارة في دول أوروبية لـ44 درجة مئوية».