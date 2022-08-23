«الأرصاد»: سقوط أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية الأربعاء والخميس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة منذ 3 أيام، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 37 درجة والإحساس بها مع ارتفاع نسبة الرطوبة يصل إلى 40 درجة، وفي جنوب البلاد تصل درجة الحرارة ما بين 34 و44 درجة مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الاثنين

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة DMC، مع الإعلامية سارة حازم: «درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا بنحو 1 إلى 2 درجة وتتراوح بين 34 و35 درجة في الأيام المقبلة حتى يوم الاثنين المقبل، ولكن نسب الرطوبة مرتفعة وتصل إلى 80% إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري و95% على السواحل الشمالية وهو ما يزيد الإحساس بدرجة الحرارة من 2 درجة لـ4 درجات».

وتابعت رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «يوما الأربعاء والخميس سيشهدان فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والغربية للبلاد مثل مطروح والسلوم، وبعض المناطق المتفرقة في الإسكندرية لكنها أمطار خفيفة غير مؤثرة».

نشاط للرياح في بعض المناطق

وأشارت الدكتور إيمان شاكر، رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط رياح على بعض المناطق من أقصى البلاد يصاحبها بعض الأتربة والرمال المثارة، وهو ما يؤثر على المناطق الجنوبية، وبالنسبة للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية فهي غير مؤثرة تماما، لافتةً إلى أنه يتبقى شهر فقط على نهاية فصل الصيف، وسيبدأ الخريف يوم 23 سبتمبر، وستتحسن معه الأحوال الجوية نسبيا.