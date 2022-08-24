الأرصاد تُحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدار اليوم، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، إن طقس اليوم شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تكون الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية ويكسر جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية، كما وجهوا بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار من بينها الآتي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة 12 إلى الساعة 3 عصرا.

2- الإكثار من تناول السوائل الباردة.

3- يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

4- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.