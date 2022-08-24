«الأرصاد» تكشف عن توقعاتها بسقوط أمطار لمدة 48 ساعة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بسقوط أمطار متقطعة خلال 48 ساعة، على مناطق متفرقة اليوم وغدا، على أقصى السواحل الغربية للبلاد، حيث تتأثر برياح يصاحبها بعض الرمال والأتربة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية، خاصة على مطروح ومدينة السلوم، وذلك بنسبة 20-30%، اليوم، وبداية من الغد تمتد الأمطار لتشمل شمال محافظات الوجه البحري المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتكون أمطارا خفيفة لا تؤثر على حركة الحياة اليومية.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى استمرار الطقس الشديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مع زيادة الارتفاع في نسب الرطوبة، خلال ساعات النهار والليل، حيث تصل بين 80% إلى 85% على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وتصل لـ95% على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على الأنحاء كافة، كما يلي:

القاهرة 37 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 38 24

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 24

رفح 34 23

رأس سدر 39 27

نخل 36 20

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 34 19

الطور 38 26

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 40 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 42 28

سوهاج 41 27

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 43 25

شلاتين 40 28

أبورماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27