«الأرصاد» تحذر المصيفين: «بلاش تنزلوا البحر من 12 لـ4 مساء»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تتواجد اليوم فرص لسقوط الأمطار عند السواحل الشمالية الغربية، وبالتحديد عند مدينة السلوم ومطروح، وغدا قد تتقدم الأمطار للداخل وحتى شمال الدلتا، وهناك فرص لسقوط الأمطار، اليوم، موضحة أننا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يحمل كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، والذي يجعل درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الجمهورية فترات الليل والنهار.

ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط معتدلة تماما ولا تتجاوز الـ2 متر

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط معتدلة تماما ولا تتجاوز الـ2 متر، والبحر المتوسط مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، والبحر الأحمر يوجد به ارتفاع للأمواج، ولكنه معتدل ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية.

ضرورة التعرض لأشعة الشمس أو التواجد على البحر

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصيفين على البحر بتجنب التعرض لأشعة الشمس أو التواجد على البحر في الفترة من الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة الرابعة عصرا، خصوصا وأن هذه الفترة تسجل بها أعلى درجات الحرارة على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالتالي:

القاهرة 37- 26

الإسكندرية 33- 25

وادي النطرون 37- 25

طنطا 36- 25

شبين الكوم 37- 25

دمنهور 35- 24

بلطيم 33- 24

مطروح 31- 23

السلوم 31- 23

سيوة 38- 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 37- 25

المنصورة 37- 26

الإسماعيلية 38- 24

السويس 38- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 39- 27

نخل 36- 20

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 34- 19

الطور 38- 26

شرم الشيخ 41- 30

الغردقة 40- 29

مرسى علم 40- 29

الفيوم 39- 26

بني سويف 39- 26

المنيا 40- 25

أسيوط 42- 28

سوهاج 41- 27

قنا 42- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 29

إدفو 43- 29

أبو سمبل 42- 29

الوادي الجديد 43- 25

شلاتين 40- 28

أبورماد 39- 28

حلايب 36- 27

رأس حدربة 35- 27