رئيس «القاهرة الجديدة التكنولوجية»: نسعى لافتتاح برنامج «الفضاء» لتوفير متخصصين

أكد الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الشركات الصناعية تقدمت بخطابات رسمية للجامعة لتوفير فرص عمل للدفعة الأولى التى سيتم تخريجها العام المقبل، موضحاً أن العمل جارٍ على تأهيل الطلاب من خلال التدريب الميدانى بجانب التدريب على أحدث الأجهزة فى المعامل، حيث إن نسبة الدراسة العملية 60%، و40% نظرية.

وأضاف «الديب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة شهدت إقبالاً متزايداً هذا العام من قبَل طلاب الثانوية العامة على عكس السنوات السابقة، موضحاً أنها تُعتبر المستقبل لأن سوق العمل فى حاجة لخبراء التكنولوجيا لسد الفجوة بين الفنى والمهندس، منوهاً بافتتاح 10 معامل جديدة.

وإلى نص الحوار:

حدثنا عن فكرة الجامعات التكنولوجية وبرامجها؟

- الجامعات التكنولوجية لها أهمية قصوى فى المجتمع لتقوية الصناعة بشكل مباشر لسد احتياجاتها من التكنولوجيين المؤهلين على مستوى عالٍ، فقرار إنشاء 3 جامعات عام 2019 وهى «القاهرة الجديدة التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية»، هدفه توفير متطلبات سوق العمل، كما أن لدينا 4 برامج دراسية، وهى «الميكاترونكس، الأوتوترونكس الخاص بالسيارت الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، التى تنبع من احتياج الصناعة، بدليل أننا افتتحنا برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية، كما نعمل على افتتاح برنامج تكنولوجيا صناعة الفضاء، ووقعنا بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، لتوفير فنيين داخل المصانع التى تورد للوكالة، وقريباً سيتم طرح البرنامج على المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، ولجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لافتتاحه رسمياً.

متى سيتم تخريج أول دفعة من الجامعة؟ وهل لهم فرص عمل؟

- العام الدراسى الجديد «2022 - 2023» يشهد تخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية، والصناعة بدأت تلتفت وتهتم بوجود خريجين جدد من التكنولوجيين لسد الفجوة بين الفنى والمهندس، وعلى أساس ذلك أرسلت الشركات الصناعية لنا خطابات رسمية لتوفير فص عمل لخريجى الجامعة حسب تخصصاتهم، ففرص العمل تنتظر الدفعة الأولى فى المصاعد والسلالم الكهربائية وكل ما يتعلق بالحركة الرأسية.

كيف يتم تأهيل الطلاب؟

- نهتم جيداً باللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين والشركات العالمية، فالإعداد من السنة الأولى باللغة الإنجليزية.

ماذا عن الصعوبات التى واجهت الدفعة الأولى؟

- الدفعة الأولى من طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية واجهت تحديات عديدة لعدم اكتمال البنية التحتية فى الجامعة، إلا أنه مع توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة العمل على توفير بيئة تعليمية متميزة لهؤلاء الطلاب تم توفير العديد من المعامل المتخصصة لتدريب الطلاب وتوفير أعضاء هيئة تدريس على مستوى متميز.

ماذا عن طبيعة عمل الطلاب بعد التخرج؟

- الجامعات التكنولوجية بعد عامين ستقدم خريجاً قادراً على العمل فى مختلف المجالات لمدة ثلاث سنوات، ويمكنه استكمال دراسته بعد هذه المدة لمدة عامين، فالجامعة التكنولوجية تختلف فى أن الطالب الجاد والمهتم سيحصل على فرصة عمل مباشرة بعد التخرج، خاصة أنه فى السنة الرابعة الطالب يتم تكليفه بعمل مشروع تخرج من خلاله يناقش احتياجات الصناعة بابتكار جهاز أو آلة يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع.

موقع إلكترونى لمتابعة حضور الطلاب وتقييم نظام التعليم للتحول إلى «جامعة ذكية»

حدثنا عن الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.

- سيتم عمل ميكنة لكافة الخدمات لتتحول إلى جامعة ذكية، فسيتم تصميم موقع إلكترونى يمكّن الطالب من سداد المصروفات الدراسية، ومتابعة المادة العلمية، فضلاً عن تسجيل الغياب والحضور عليه والحسابات والتعليم الإلكترونى ومنظومة المعلومات عن كل الطلاب والعاملين، وأول مراحل إطلاقه ستكون خلال سبتمبر المقبل.

ما الهدف الأساسى من هذه الخدمة؟

- الموقع الإلكترونى يُعتبر بناء كاملاً لنظام معلوماتى فى إطار التحول الرقمى، بحيث تتعامل الجامعة فى مختلف شئونها بدون أى ورق وبحيث يكون هو التوجه لتقديم خدمة أفضل للطلاب، وعمل إحصائيات عن جودة النظام التعليمى، لذلك تم توصيل شبكات لاسلكى فى مختلف المعامل.

جارٍ افتتاح 10 معامل فى بعض التخصصات منها «السيارات الكهربائية»

هل هناك معامل جديدة سيتم افتتاحها؟

- نعمل على افتتاح 10 معامل جديدة منها معمل للسيارات الكهربائية، خاصة أنها تُعتبر المستقبل فى إطار خطة الدولة لتوفير سيارات وأوتوبيسات كهربائية، وكذلك معامل الميكاترونكس فى مجدال الطاقة الجديدة والمتجددة.

كم عدد الطلاب الذين سيتم تخريجهم العام المقبل؟

- سنخرج 200 طالب فى مختلف التخصصات العلمية.

ما شروط الالتحاق بالجامعة؟

- نقبل الطلاب وفق قواعد مكتب التنسيق الإلكترونى من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بشرط اجتياز اختبارات القدرات.

كيف ترى إقبال طلاب الثانوية العامة على الجامعات التكنولوجية؟

- شهدت الجامعة العام الحالى إقبالاً كثيفاً من قبَل طلاب الثانوية العامة يقدَّر بـ10 أضعاف أعداد العام الماضى، ويدل ذلك على أن الجامعات التكنولوجية هى المستقبل.

ماذا عن تعامل الجامعة مع مستويات طلاب الدبلومات الفنية فى اللغة الإنجليزية؟

- أنشأنا برنامجاً باسم «Zero English» لتقوية مستويات طلاب الدبلومات الفنية فى اللغة الإنجليزية، حتى يتمكنوا من التعليم والتدريب بشكل جيد فى كبرى الشركات، لأننا نؤهل طلابنا لسوق العمل المحلى والدولى.

التدريب العملى

نعتمد على تدريب الطلاب عملياً بنسبة 60% و40% دراسة نظرية، فالتدريب يتم داخلياً وخارجياً، أى أنه يتم على معامل الجامعة المزودة بأحدث الأجهزة وخارجياً مع الشركات الصناعية التى تم توقيع بروتوكولات تعاون معها والمصانع وحقول البترول، والتدريبات العملية تهدف إلى تعريف الطلاب بطبيعة العمل الميدانى، فالتدريبات عنصر أساسى فى الجامعات.