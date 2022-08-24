الجامعات الخاصة تبدأ تسكين الطلاب واستلام القسط الأول من المصروفات

بدأت الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب المقبولين بتنسيق المرحلة الأولى، لتسديد المصروفات واستكمال أوراق التقدم والالتحاق بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و لبحث العلمي، والتأكيد على الالتزام بالضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، لـ«الوطن»، أنّ المرحلة الأولى لـ تنسيق القبول في الجامعات، شهدت اكتمال الأماكن في العديد من الكليات، أبرزها الطب البشري وطب الأسنان، لافتا إلى أنّ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري، توقف عند 88.54%، و86% لطب الأسنان، و84% للعلاج الطبيعي.

تنسيق 2022

من جانبه، أكد الدكتور يحي المشد، رئيس جامعة الدلتا، أنّ الجامعة أنهت إجراءات القبول بالعديد من الكليات، خاصة القطاع الطبي بتنسيق المرحلة الأولى، ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، لافتا إلى أنّ هناك التزام تام بالضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أنّ الطلاب ينهون حاليا إجراءات الالتحاق، ومنها سداد قيمة المصروفات الدراسية سواء القسط الأول أو القيمة كاملة وفقا للعقد المبرم مع ولي الأمر.

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية، استقبال طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لتسجيل الرغبات، وكذلك طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية.