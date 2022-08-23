رئيس «المنصورة الجديدة»: الجامعات الأهلية ستعيد العقول المصرية المهاجرة

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه لا يوجد تنافس مع جامعة المنصورة الأهلية، إذ أن الأخيرة ستبدأ أولى سنواتها التعليمية خلال العام الدراسي المقبل، ولا يوجد تنافس بين الجامعتين، لكنهما يعملان بشكل تكاملي كباقي الجامعات المصرية، موضحًا أن إنشاء الجامعات الأهلية أو الجديدة هو انعكاس من الدولة لإتاحة التعليم والاهتمام به لمختلف الشرائح، حيث أنه وفي فترات سابقة كانت الحكومات تهتم بأن تطبق مفهوم الإتاحة مع عدم الاهتمام بالجودة.

الدولة أنشأت الجامعات الجديدة لتقليل هجرة الطلاب للدراسة في الخارج

وأضاف «الخولي»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الدولة مع تفكيرها نحو تعليم جديد فكرت في توفير الإتاحة مع الجودة بلا تفرقة بينهما، حيث يعمل قطاع الدراسات الهندسية سنويا في تحديث ما يرغبه التعليم من الطالب حتى يكون مطلوبا في المستقبل أثناء بحثه عن العمل، فإنشاء الجامعات الأهلية من أحد أسبابها استعادة العقول المصرية المهاجرة.

الدولة فكرت في الجامعات الأهلية وفق خطة التنمية المستدامة

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن المعايير العالمية في إنشاء الجامعات حول العالم من ضمن شروطها وجود جامعة لكل مليون شخص، حتى تكون الجامعات غير كثيفة العدد وتعلم الطلاب بجودة عالية، «الدولة فكرت في الجامعات الأهلية وفق خطة التنمية المستدامة للدولة لـ50 سنة قدام، عملنا بالجامعات الأهلية مجتمعات عمرانية بدأت بالعلم بتخرج طالب مختلف، والدولة عملت الجامعات الجديدة لتقليل هجرة الطلاب للدراسة في الخارج، والتي تبحث عن التعليم الجيد خارج مصر، التعليم ده بقى متوفر جوه».