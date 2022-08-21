تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022.. اضبطه الآن

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» خاصة من قبل المهتمين بمتابعة الأفلام الوثائقية والتعليمية وكل ما هو جديد مثل الحضارات المختلفة، عالم البحار والحيوانات ورحلات الاستكشاف للمناطق والأماكن المختلفة، مثل الجبال والغابات وأعماق البحار وغيرها من الأماكن.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

وفي هذا السياق، يستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، نقدم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022 بالإضافة إلى تردد القناة الوثائقية على الأقمار الصناعية الأخرى لمتابعتها، وفق الموقع الرسمي للقناة في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

وللمهتمين ومتابعين قناة ناشيونال جيوغرافيك تنزيل تردد القناة الوثائقية الجديد على النايل سات 2022، الاستعانة بالتردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 عددا من البرامج من أبرزها البرنامج الوثائقي «قصة الإله» والذي يقدمه الفنان العالمي مورجان فريمان وتدور في 6 حلقات وتطرح مجموعة من القضايا مثل «المعجزة، الإيمان، الصلاة.. إلخ» من خلال وجهات النظر الدينية المختلفة منها اليهودية والمسيحية والإسلام، الهندوسية، والبوذية وجرى تصوير أجزاء من الحلقات في عدد من الدول العربية ما بين مصر وفلسطين والعراق.