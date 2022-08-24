خبراء إعلام عن رصد 150 مقالا ضد مصر: محتواها لا يمت للواقع بصلة

انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات التي كانت تهدف إلى الإساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها الخارجية، وسعت الكثير من الصحف ووسائل الإعلام الدولية إلى إضعاف الروح المعنوية لدى المصريين وتفرقتهم، وذلك بعد أن نجحت القيادة السياسية في توحيد الصف المصري الذي كان قد تعرض للانقسام إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

مدبولي يتحدث عن انتشار الشائعات

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن رصد 150 مقالًا ضد مصر، خلال الثلاثة أشهر الماضية في صحف عالمية مدفوعة، تستهدف تشويه سمعة الدولة المصرية على كافة الأصعدة، سواء كانت اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وطالب رئيس الوزراء المصريين المقيمين بالخارج بضرورة توضيح الصور الحقيقية عن دولتهم، وذلك من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاملاتهم اليومية مع المواطنين الأجانب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان وزيرة الإعلام سابقًا، إن المقالات التي تُنشر ضد مصر في الصحف الخارجية لا تمت بالواقع المصري بأي صلة، سواء كانت في الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية، والدولة المصرية تضع المواطن المصري نصب أعينها وتسن كافة التشريعات التي تحافظ على حقوقه وواجباته بصفة مستمرة.

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ودعت «شرف الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وسائل الإعلام المصرية إلى ضرورة إبراز الحقائق في كافة النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمجتمع المصري بصفة مستمرة، لمنع نشر أي شائعات ضد الدولة المصرية من قبل الإعلام الخارجي الذي يدار بأيادي المتربصين ضد مصر وشعبها.

وأشادت رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان بخطط الدولة الاستراتيجية التي تنفذ على أرض الواقع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري البسيط

في سياق متصل، حذرت الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ونائبة رئيس الأكاديمية من خطورة نشر الشائعات، موضحة أنها تؤدي إلى عقبات وخيمة، خاصة أن مصر كانت ولا زالت تخوض حروب الجيلين الرابع والخامس عقب ثورة الثلاثين من يونيو.