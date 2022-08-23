«مواجهة الشائعات» حملة توعية بشواطئ الإسكندرية ضمن «خليك إيجابي»

في محاولة للقضاء علي ظاهرة مواجهة الشائعات، نظم عدد من شباب مبادرة «خليك إيجابي» حملة داخل شاطئ المندرة لتوعية الزوار والمصطافين موزعين ما يقارب 20 ألف فلاير للمواطنين.

مبادرة نفهم صح

جاء ذلك امتدادًا لخطة عمل مبادرة «نفهم صح» والتي تم افتتاحها بمركز النيل للإعلام في شهر مارس الماضي، ووزع الشباب ما يقارب من 20 ألف فلاير يحتوى على معلومات عن مصادر الأخبار الموثوقة والتي تصدر بعد تقصي الحقائق والتأكد من المعلومات، وتلقى النصائح ما يقارب من 1000 فرد من رواد شاطئ المندرة المجاني ومواطنين المحافظة وذلك تحت رعاية محافظة الإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة.

وقال رامي يسري رئيس «خليك إيجابي»، إن المبادرة تهدف لتعريف المواطنين بأهمية مواجهه الشائعات وإن لها تأثير سلبي على المجتمع المصري والأمن القومي، وإنها آلة يستخدمها أعداء الوطن للأضرار به في إطار حروب الجيل الرابع، والمبادرة تقوم بتعريف المواطنين أنه لا يجب نشر الشائعات وإن تلقي شائعة لا يساهم بمشاركتها مع من حولة بل يتغاضى عنها ويوقفها عنده.

استكمال حملات التوعية

وأضاف «يسري» أنه سيتم استكمال حملات التوعية بشواطئ الإسكندرية خلال الفترة القادمة نتيجة المردود الطيب من المواطنين واستقبالهم للنصيحة والتوعية بصدر رحب، وأن صفحة رسمية لمجلس الوزراء المصري والجهات الرسمية وهي المصدر الرئيسي لأي معلومة وأن «الفلايرز» يشمل هذه المعلومات ورقم شكاوي مجلس الوزراء الخاص بالإبلاغ عن الشائعات.