تنفيذ 150 مشروعا لمياه الشرب ضمن «حياة كريمة» في المنوفية

تعتبر مبادرة «حياة كريمة» طوق النجاة الذي يعتمد عليه المصريون بشكل كبير، لتطوير القرى التي يعيشون بها، بعد أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا للمشروعات المهمة التي تنفذها في جميع قرى مركزي الشهداء وأشمون في المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنوفية.

مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

وأكد علاء الدين حسن، منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أنّ هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي أشمون والشهداء المدرجين ضمن حياة كريمة في المرحلة الأولى، حيث تم تسليم بعض المشروعات، والبعض الآخر جار العمل به.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ عدد المشروعات يبلغ 150 مشروعا في مركزي أشمون والشهداء وقراهما المختلفة بالنسبة لمياه الشرب، موضحا أنّ المشروعات تتنوع بين الآبار الارتوازية ومحطات معالجة المياه والشرب ومحطات فصل الحديد والمنجنيز ومد وتدعيم شبكات المياه.

نسبة الانتهاء من المشروعات

وأشار منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إلى أنّه جرى الانتهاء من المشروعات والإنشاءات التي تتعلق بمياه الشرب بنسبة 95%، حيث نسبة الانتهاء في مركز الشهداء تبلغ 98%، متفوقة على نسبة الانتهاء في مركز أشمون التي تبلغ 93%، ومن المقرر تسليم هذه المشروعات قبل انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أنّ مشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها في محافظة المنوفية، بلغ نحو 1123 مشروعا، في مختلف المحالات منها البنية التحتية والمدارس، والمجمعات الخدمية، والوحدات الصحية، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات.