قوافل طبية ضمن حياة كريمة تجوب المحافظات.. «صحة المواطن أولا»

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العمل من أجل تحسين صحة الموطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية، التى شملت الكشف والعلاج فى جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

لم تتوقف جهود المبادرة على تدشين الوحدات الصحية ورفع كفاءتها، بل امتدت إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم عدد من الخدمات والمبادرات الصحية التى من شأنها تحسين صحة المواطنين وتحقيق هدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين والنهوض بكافة جوانب الحياة الخاصة بهم، سواء كانت مادية، معيشية، تعليمية، أو صحية.

وأعلنت المؤسسة توجيه 12 قافلة طبية فى قرى «حياة كريمة» حتى نهاية أغسطس الجارى استهدفت «منطقة المعصرة التابعة لمركز طبى المثلثات بالقاهرة أمس، منطقة المقطم التابعة لمركز طبى الأسمرات بالقاهرة خلال يومى 24 و25 أغسطس، منطقة كفر حكيم التابعة لكرداسة بالجيزة خلال يومى 23 و24 أغسطس، منطقة ك 26 الذراع البحرى التابعة للعجمى بالإسكندرية خلال يومى 23 و24 أغسطس، منطقة كسفريت التابعة لفايد بالإسماعيلية أمس، منطقة نزلة عمارة التابعة لطهطا بسوهاج خلال يومى 24 و25 أغسطس، منطقة إدفو شرق بأسوان خلال يومى 24 و25 أغسطس، منطقة كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور بدمياط خلال يومى 24 و25 أغسطس، ومنطقة زاوية رازين التابعة لقرية منوف بالمنوفية أمس، ومنطقة الأطارشة التابعة للباجور بالمنوفية اليوم، ومنطقة بئر 5 التابعة للفرافرة بالوادى الجديد أمس، ومنطقة الخير والنماء التابعة للفرافرة بالوادى الجديد خلال يومى 24 و25 أغسطس».

«الصحة»: إطلاق 77 قافلة قدمت خدمات مجانية لـ91 ألف مواطن

وأعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ91 ألفاً و595 مواطناً من خلال 77 قافلة طبية جرى تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجارى.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إجراء 15 ألفاً و653 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألفاً و398 ندوة تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 961 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 6 آلاف و97 مواطناً بأسوان، و5 آلاف و341 مواطناً بأسيوط، و3 آلاف و876 مواطناً بالإسكندرية، و1409 مواطنين بالإسماعيلية، و1102 مواطن بالأقصر، و1048 مواطناً بالبحر الأحمر، و4 آلاف و334 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و477 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و237 مواطناً بالدقهلية، و526 مواطناً بالسويس، و6 آلاف و710 مواطنين بالشرقية، و6 آلاف و874 مواطناً بالغربية، و3 آلاف و15 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية لـ6 آلاف و585 مواطناً بالقاهرة، و3 آلاف و454 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و50 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و732 مواطناً بالمنيا، و1351 مواطناً بالوادى الجديد، و6 آلاف و436 مواطناً ببنى سويف، و485 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و99 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و217 مواطناً بسوهاج، و1627 مواطناً بقنا، و3 آلاف و670 مواطناً بكفر الشيخ، و843 مواطناً بمطروح.

فى سياق متصل، استعرض الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، تقريراً حول القوافل الطبية التى نظمتها الجامعة خلال فترة النصف الأول من العام الجارى، استمراراً لتفعيل دور الجامعة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظات مصر، موضحاً أن القوافل الطبية جاءت فى إطار تفعيل آليات المحور الثالث من محاور التطوير بالخطة الاستراتيجية للجامعة الهادفة إلى تطوير القطاع الطبى ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم المخرجات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى جودة الحياة والاقتصاد القوى والمعرفة والابتكار والحوكمة.

إجراء جراحات حرجة تشمل القلب المفتوح والأورام وتركيب المفاصل الصناعية

وأشار التقرير، إلى أن الجامعة أنجزت، بالتنسيق مع لجنة الإغاثات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، 227 قافلة شاملة قدمت خدماتها لنحو 159.524 مواطن، وبتكلفة إجمالية تتجاوز العشرة ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، لتتجاوز المستهدف تحقيقه خلال تلك الفترة بنسبة أكثر من 26%.

وأوضح التقرير أن القوافل لم تقتصر على النطاق المحلى داخل محافظة الغربية، حيث نظمت الجامعة خلال تلك الفترة 5 قوافل فى النطاق الإقليمى للغربية والمحافظات الحدودية، مثل رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والزويدة وسيدى برانى بمحافظة مطروح، والنجيلة بكوم حمادة بالبحيرة.

وقالت الدكتورة سمر سعد، عضو المكتب المركزى للقطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، إن القطاع الطبى نجح فى توجيه الجهود التطوعية وكل الموارد المتاحة لدى المؤسسة للمحتاجين، مشيرة إلى أن القطاع يوقع بروتوكولات تعاون بشراكات استراتيجية مع الجهات المعنية.

ولفتت «سعد» إلى أن المؤسسة وقعت بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية بغرض تقديم الخدمات الطبية بجميع أنواعها لكل الفئات الأكثر احتياجاً، وبخاصة قرى «حياة كريمة»، مؤكدة أن القطاع استطاع الوصول إلى جميع قرى المراكز فى كل المحافظات لضمان تحقيق شمول الرعاية الصحية فى كل أنحاء الجمهورية.

ونوهت بأن «حياة كريمة» باتت نموذجاً يُحتذى به فى تقديم الخدمات الصحية بالعيادات المختلفة، من خلال الكشف الطبى على المواطنين فى القوافل الطبية وإطلاق الحملات التوعوية والاجتماعية، علاوة على تقديم الخدمات البيطرية فى القرى، مشددة على الاستجابة السريعة لاستغاثة المرضى من جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأى حالة تحتاج للمساعدات.

وقال الدكتور محمد سعد، عضو المكتب المركزى للقطاع الطبى بمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة أجرت الكثير من العمليات الجراحية للمرضى، بداية من عمليات القلب المفتوح والأورام مروراً بالقساطر وتركيب المفاصل الصناعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ليتلقى المريض الخدمة بشكل شامل بالمستشفى، سواء الفحوصات أو التحاليل أو العمليات.

وأكد «سعد» متابعة المرضى بشكل دورى، موضحاً أن أكثر الأمراض المنتشرة جغرافياً فى مصر ارتفاع ضغط الدم وأمراض السمنة، إضافة إلى مرض السكرى الذى يرتبط بالسمنة، لافتاً إلى أن المبادرة أسهمت بشكل كبير فى التوعية بضرورة تلقى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وإتاحتها للجميع.