حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج العذراء أن يكون كل شيء في مكانه، إذ يحب النظام والترتيب، ويكره الفوضى، كما يحب الهدوء والالتزام في حياته الاجتماعية والخاصة والمهنية.

وفيما يلي تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يتواجد عطارد في برجك اليوم مما يساعدك أن تقاوم الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليوم والأجواء السلبية المحيطة بك وتبتكر أجواء جديدة، كل ما عليك هو ألا تهدر طاقتك فيما لا يفيد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر يتواجد في منزلك الثاني عشر اليوم وعليك أن تكون متحفظا ولا تبُح بمعلومات عنك أو عن غيرك والتزم السرية، وانتبه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.