حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه شخصية مرحة ويحب المرح كثيرا، ما يجعله يضفي البهجة على الأماكن التي يتواجد بها، إذ يبذل جهودا كبيرة للتفكير خارج الصندوق، والقيام بأعمال مبتكرة ومبدعة، ومن عيوبه أنه لا يحب الرتابة والروتين.

ويتميز مولود برج الدلو بأنه عندما يتخذ قرارا يكون حاسما في قراراه ذلك، ولا يحب أن يغير قراراته تلك على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به بشكل دائم، لذا نوضح خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللامبالاة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب.

عيوب برج الدلو

من أبرز عيوب مولود برج الدلو أنه لا يستطيع التنبؤ بردود افعاله أو الأشياء التي يقوم بها، ويقوده فضوله أحيانا إلى التشوش، كما أنه لا يمكنه الالتزام بمواعيده على الإطلاق.