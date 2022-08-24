حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

الانطباع الأول عن مولود برج العذراء هو أنه شخص سليط اللسان، لا يمتلك اللباقة في التحدث، وهو ما يتغير مع الوقت، فهو من الشخصيات الصريحة التي تفضل دائمًا قول الحقيقة عن المجاملات الفارغة.

إذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، فأنت من مواليد برج العذراء، وإذا كنت من محبي معرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم على برجك السماوي، فإن «الوطن»، في إطار الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تنشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، يدفعك الفلك نحو الاهتمام بتنمية أعمال وقد تقوم بنشاطات غير معتادة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»، إن الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء والأحباب يقفون بجانبك، وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.