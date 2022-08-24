حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل البعض الاطلاع على حظك اليوم في بداية يومه، لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الأبراج، نتيجة حركة الكواكب والنجوم.

وتقدم «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-8-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل، الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا.

حظك اليوم برج الثور 24-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الثور 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومع ذلك اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-8-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل مهنية ومادية.. فلا تتسرع.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوّش.. فينوس بمنزل العلاقات تمنحك القدرة على إظهار مشاعر دافئة وأحيانا مشتعلة.

حظك اليوم برج السرطان 24-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو أكثر استعدادا للتوسع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بلا تردد.

حظك اليوم برج الأسد 24-8-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة.

حظك اليوم برج العذراء 24-8-2022 على الصعيد المهني

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بتنمية أعمال وقد تقوم بنشاطات غير معتادة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء والأحباب يقفون بجانبك، وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الميزان 24-8-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تفاجأ اليوم بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل، أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

حظك اليوم برج العقرب 24-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق نجاحات ومكاسب خاصة إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا ويقظة ذهنية، ويساعدك على التقاط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

حظك اليوم برج القوس 24-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تقوم بتنظيم أفكارك ونفقاتك، ومن المهم أن تتأنى في البيع والشراء وفي قراراتك عموما.

حظك اليوم برج القوس 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك ببعض التشوش، وعليك أن تراجع كل كلمة قبل التفوه بها تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الجدي 24-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك ألا تتسرع في قراراتك ولا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد أو استفزاز.

حظك اليوم برج الجدي 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

حظك اليوم برج الدلو 24-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بسلامتك، وعليك بتنظيم جهودك واتباع نظام صحي، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك ما زال يطالبك بالحفاظ على السرية والكتمان، وتجنب الزهو بنفسك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 24-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل بحماس وتكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو لبعض الأشخاص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 24-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك، ويسمح ذلك بميلاد حب جديد.