حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يحمل في داخله الكثير من الحنان، الأمر الذي يجعل الأشخاص الآخرين والمحيطين به يحاولون جاهدين التقرب والتودد إليه.

لغة الجسد في تحليل أفعال المحيطين به، من أبرز المميزات إذ يهتم بالمحيطين به كثيرا، ولا يحب ترك المقربين منه في مشكلات دون محاولته لإيجاد حلول لها، وفي كثيرا من الأحيان يمتص غضب المحيطين به، ويصعب عليه رفض طلب لأي أحد.

وبالنسبة لامرأة برج الحوت، تتميز بالحساسية والعاطفة الجياشة، وتستطيع إحداث توازن بين جميع أمور حياتها، كما أنها حنونة بشكل كبير، وتفضل أن تبقى على تواصل الأشخاص المحيطن بها.

ويبجث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل بحماس وتكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو لبعض الأشخاص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم تملأ المشاعر قلبك، ويسمح ذلك بميلاد حب جديد.

برج الحوت والحب

يميل رجل برج الحوت إلى المرأة القوية، كما ينتقد التفاصيل الصغيرة في شريكة حياته، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالارتباط والزواج، وهذا ما يربك العلاقة ويجعلها تسير نحو منحنيات معقدة.