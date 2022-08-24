راغب علامة يصل العلمين الجديدة استعدادا لإحياء حفله غدا.. صور

وصل الفنان راغب علامة، مساء اليوم الأربعاء، لمدينة العلمين الجديدة؛ استعدادا لإحياء حفله الصيفي على شاطئ Notch بالعلمين الجديدة مساء غد الخميس.

وأعرب الفنان راغب علامة، الذي استقبله منظم الحفل ياسر الحريري، عن سعادته بوجوده في مكان جميل كمدينة العلمين الجديدة، وطالب جمهوره بانتظاره في حفله غدا بشاطئ Notch.

ومن المتوقع حضور عدد من المشاهير ومحبي الفنان اللبناني راغب علامة، الحفل؛ للاستماع إلى أغانيه الرومانسية المميزة من خلال سهرة صيفية.

راغب علامة يروج لحفله بالعلمين

وكان راغب علامة، روج لحفله الأول في العلمين، من خلال نشر البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه: «موعد جديد لـ الحب والفرح، حيث يتجدّد اللقاء مع الأحباب على أرض مصر الحبيبة يوم الخميس 25 أغسطس».

وتصدر الفنان اللبناني راغب علامة، مؤخرًا التريند عقب إطلاق كليب جديد عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعنوان «استمارة 6»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما، وحققت أكثر من 13 مليون مُشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية استمارة 6

وتقول كلمات أغنية «استمارة 6»: «أنا ميت فل وألسطة.. وم الحبايب عندي ليستة.. ينقص م الـيستة واحـد.. ييجي فوراً غيره دسـتة.. أنا مـيت فـل وكمان شبعان.. هنا وحب وحنان.. ويـجـوز فيه ناس عـشان.. تقابلني تحتاج ألف واسـطة».