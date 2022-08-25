سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-8-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل دائم ومستمر، نظرا لأنها العملة الأعلى سعرا مقابل الجنيه المصري، إذ يهتم العاملين في دولة الكويت، حتى يستطيعون تحديد قيمة الأموال التي يملكونها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد وفق الموقع الرسمي للبنك، نحو 58.03 جنيها للشراء، و62.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك التجاري الدولي 60.40 جنيه للشراء، مقابل 62.43 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري، نحو 62.11 جنيه للشراء مقابل 62.48 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

حققت العملة الكويتية بالبنك الأهلي، نحو 59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 60.23 جنيه للشراء، مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، وفق تعاملات اليوم، 58.42 جنيه للشراء مقابل 62.43 جنيه لعمليات البيع.