حظك اليوم برج القوس الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس عفوي كثيرا في تصرفاته، نظرا لحبه للانطلاق والسفر وتجربة أشياء جديدة والاطلاع على مختلف الثقافات، ويمتلكون شخصية قوية ويفكرون بعقلانية وذكاء، ويستطيعون ابتكار العديد من الأفكار المبدعة في مجال عملهم.

يعرف عن مولود برج القوس الشجاعة فهو لا يهاب شيئا في حياته، ولا يخشى المستقبل لأنه قادر بشجاعته على مواجهة الصعاب.

وفيما يلي تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم مرورك ببعض التشوش، فإن الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن الروتين الذي تعيشه منذ فترة والخروج عن القوالب والمألوف، كما تستطيع أن تستثمر وقتك جيدا وتقضي أوقات جيدة مع المقربين حولك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر بمنزل الحظ ما يمدك بروح عملية وواقعية في العمل وهذا يدفعك ويساعدك على المعرفة والإنجاز، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.