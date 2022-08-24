حظك اليوم برج القوس الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز برج القوس بالرومانسية الشديدة ويعيشون في الحياة وهم يبحثون عن السعادة والمرح والانطلاق ولا يحبون التقييد أو الضغط عليهم، فهم يعيشون الحياة من أجل السعادة فقط وإسعاد من حولهم، لذا دائما ما تجدهم يحبون السفر وخوض المغامرات والتعرف على أشخاص جدد وثقافات مختلفة.

وتقدم «الوطن» فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتنافر القمر وبلوتو في منزلي المال اليوم وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك، وهذا يطالبك أن تقوم بتنظيم أفكارك ونفقاتك.

ويطلب منك القمر أن تتأنى في البيع والشراء أو الدخول في أي عملية تجارية وفي قراراتك عموما، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الوضع الفلكي لمواليد برج القوس، يصيبك ببعض التشوش اليوم، وهذا يتطلب منك أن تراجع كل كلمة قبل التفوه بها تفاديا للأخطاء والوقوع في المشاكل مع المحيطين بك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.