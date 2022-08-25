أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-8-2022 في مصر

تعد أسعار الدواجن من أكثر الأشياء التي يبحث عنها محبي اللحوم البيضاء؛ إذ أنها تعد مصدرا مهما للحصول على كمية البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، فضلا عن انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس، استقرارا واضحا بالأسواق المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، ويرجع لزيادة المعروض من جميع مشتقات الدواجن المختلفة، وتراوحت أسعارها كالتالي:

- يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 إلى 43 جنيهًا.

- وصل سعر الدجاج من النوع الساسو إلى نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من البلدي إلى نحو 46 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 25 و30 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو الأوراك إلى 35 جنيهًا.

- سجل سعر الدبابيس 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 60 و67 جنيهًا.

- وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو 190 جنيهًا.

- وبلغ سعر وزن 3 كيلو «بط» نحو 280 جنيهًا.

- كما جاء سعر صدور الدواجن بالعظم الطازج نحو 65 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر طبق البانيه من الدواجن بين 65 و75 جنيهًا.

- وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 40 إلى 48 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- كما تراوح سعر الأوراك الرومي اليوم الخميس نحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر الأجنحة الرومي بين 48-50 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبد والقوانص الرومي بين 60-63 جنيهًا.

- تراوح سعر الفيليه من النوع الرومي بين 150-165 جنيهًا.