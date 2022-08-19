أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر

اللحوم البيضاء تحظى باهتمام الكثيرين الذين يحرصون على شرائها لاستخدامها ومشتقاتها في تحضير الوجبات المختلفة نظرا لانخفاض أسعار مقارنة باللحوم الحمراء، لذا يبحث العديد من الأشخاص وربات المنزل عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلات التجارية بشكل دائم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق التجارية اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس من عام 2022 الجاري، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق في منطقة الدقي والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتحافظ على استقرارها، إذ يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ45 جنيهًا، بينما شهد سعر الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك 45 جنيهًا، والدبابيس 48 جنيهًا، سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

كما جاء متوسط سعر الأوراك الرومي اليوم الجمعة لنحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا.

ووصل سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 67 جنيهًا.

ووصل سعر الفيليه من النوع الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من البط اليوم بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو جرامات نحو 290 جنيهًا.

ووصل سعر صدور بالعظم الطازج نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر طبق البانيه بين 70 و80 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 50 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت، اليوم الجمعة في السوق المحلية، من النوع البلدي بنحو 6.25 جنيه.

ووصلت أسعار الكتاكيت من النوع الساسو عمر يوم 5 جنيهات.

وسعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه

وسعر الكتكوت فيومي نحو 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي من النوع الهجين نحو 5.5 جنيه.