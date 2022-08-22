أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-8-2022 في مصر

تعد الدواجن المختلفة، من والأوراك والصدوروشرائح البانيه من الأكلات المهمة على موائد المصريين، كما أنها أيضا تدخل في العديد من الأطعمة، لذا تعتبر أسعار الدواجن محل بحث يومي.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يهم المتابعون والقراء دائما، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن بالأسواق التجارية اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس من عام 2022 الجاري، وفقا للجولة قامت بها «الوطن» في بعض الأسواق بمنطقة الدقي والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت اليوم الاثنين أسعار الدواجن البيضاء ،دون تغيير في الأسعار منذ عدة أيام.

يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ45 جنيهًا.

شهد سعر كيلو الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا.

كيلو الأوراك 45 جنيهًا.

سعر الدبابيس نحو 48 جنيهًا.

سعر الساسو نحو 45 جنيهًا.

سعر البلدي نحو 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

كما تراوح سعر الأوراك الرومي اليوم الاثنين نحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكيلو من الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 67 جنيهًا.

سعر الفيليه من النوع الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 59 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 190 جنيهًا.

فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو جرامات نحو 280 جنيهًا.

سعر صدور بالعظم الطازج نحو 65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر طبق البانيه بين 65و75جنيهًا.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 40 إلى 48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت، اليوم الاثنين في السوق المحلية، من النوع البلدي بنحو 6.25 جنيه.

ووصلت أسعار الكتاكيت من النوع الساسو والبالغة عمر يوم 5 جنيهات.

وسعر الكتكوت الأبيض البالغة عمر يوم نحو 6.25 جنيه

وسجل سعر الكتكوت فيومي البالغ عمر يوم نحو 5 جنيهات.

الكتكوت البلدي من النوع الهجين نحو 5.5 جنيه.