أسعار الدواجن اليوم السبت 20-8-2022 في مصر

يستخدم البعض مشتقات الدواجن والأوراك والصدور والبانيه في تحضير العديد من الأطعمة، لذا يهتمون بالبحث يوميا عن أسعار الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق التجارية اليوم السبت الموافق 20 أغسطس من عام 2022 الجاري، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق في منطقة الدقي والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم دون تغيير في الأسعار منذ عدة أيام.

إذ يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ45 جنيهًا.

شهد سعر الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الأوراك 45 جنيهًا.

وسعر سعر الدبابيس نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر البلدي نحو 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

كما تراوح سعر الأوراك الرومي اليوم السبت لنحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا.

ووصل سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 67 جنيهًا.

ووصل سعر الفيليه من النوع الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من البط اليوم بين 55 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا.

فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو جرامات نحو 290 جنيهًا.

ووصل سعر صدور بالعظم الطازج نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر طبق البانيه بين 70 و80 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 50 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت في السوق المحلية، من النوع البلدي بنحو 6.25 جنيه.

ووصلت أسعار الكتاكيت من النوع الساسو عمر يوم 5 جنيهات.

وسعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه

وسجل سعر الكتكوت فيومي نحو 5 جنيهات.

يبلغ سعر الكتكوت البلدي من النوع الهجين نحو 5.5 جنيه.