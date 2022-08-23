أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في مصر

اقبال يومي وكبير تشهده عمليات بيع وشراء الدواجن بجميع مشتقاتها بالأسواق المحلية المصرية، بسبب انخفاض أسعارها بشكل كبير عن اللحوم الحمراء، كما أن مشتقاتها تدخل في صنع كثير من الوجبات المختلفة على مائدة الأسرة المصرية، لذا يعتبر البحث عن أسعار الدواجن اليوم، يأتي على قائمة اهتمامات ربات البيوت.

وفى هذا الإطار نوضح أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق التجارية، وفقا لجولة «الوطن» في بعض الأسواق بحي الدقي والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ما زلت أسعار الدواجن البيضاء تشهد استقرار واضح بالأسواق المصرية خلال العشرة أيام الأخيرة، وذلك يرجع لزيادة المعروض من جميع مشتقات الدواجن المختلفة.

يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ43 جنيهًا.

كيلو الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا.

كيلو الأوراك 35 جنيهًا.

سعر الدبابيس نحو 40 جنيهًا.

سعر الدجاج من النوع الساسو نحو 45 جنيهًا.

سعر البلدي نحو 46 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

كما تراوح سعر الأوراك الرومي اليوم الثلاثاء نحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 48-50 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 60-63 جنيهًا.

تراوح سعر الفيليه من النوع الرومي إلى نحو 150-165 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 60 و67 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو 190 جنيهًا.

فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو نحو 280 جنيهًا.

سعر صدور الدواجن بالعظم الطازج نحو 65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر طبق البانيه من الدواجن بين 65 و75 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 40 إلى 48 جنيهًا.